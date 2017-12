So geht's

Mit dem Adventskalender von SPIEGEL ONLINE können Sie Tag für Tag einen von zwei tollen Preis gewinnen. Zusätzlich haben Sie die Chance auf unseren Hauptpreis, den wir unter allen Teilnehmern verlosen.

Und so geht's:

Klicken Sie das Türchen mit der aktuellen Tageszahl an und beantworten Sie dann die gestellte Quizfrage. Ist Ihre Lösung richtig, nehmen Sie an dem Tagesgewinnspiel teil, indem Sie sich registrieren. Die Tagesgewinner werden umgehend per Mail benachrichtigt und anschließend auf unserer "Gewinnerseite" veröffentlich!

Die Teilnahme am Tagesgewinnspiel ist nur am aktuellen Tag möglich. Vor dem aktuellen Tag können Sie die Türchen nur öffnen, um sich die Tagesgewinne anzusehen. Alle Türchen können auch nachträglich noch geöffnet werden. In diesem Fall wird Ihnen angezeigt, welche Lösung richtig war.